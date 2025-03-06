Мирра Андреева — о своем возрасте: я становлюсь старой женщиной

— Даже не знаю. Конечно, мне скоро будет 18, я становлюсь старой женщиной (улыбается). К сожалению. Я не знаю, подающая ли я еще надежды, без понятия, — сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.