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Мирра Андреева — о своем возрасте: я становлюсь старой женщиной

11-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева в шуточной форме ответила на вопрос, считает ли она себя подающей надежды спортсменкой.

Источник: Getty Images

— Вам уже почти 18, вы выиграли титул WTA 1000, побывали в топ-10. Вы больше не подающая надежды?

— Даже не знаю. Конечно, мне скоро будет 18, я становлюсь старой женщиной (улыбается). К сожалению. Я не знаю, подающая ли я еще надежды, без понятия, — сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

9 марта Мирра Андреева сыграет с французской теннисисткой Варварой Грачёвой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта. В основной сетке сыграют 11 российских теннисисток.