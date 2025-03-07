Джокович объяснил видео, на котором он хромал в аэропорту в Дохе

"Да, я видел то видео. Там, кстати, было кое-что совершенно другое — не травма. Травма уже позади. Надеюсь. У меня не было никаких проблем перед турниром в Дохе, и после турнира все было в полном порядке. Как и во время подготовки к Индиан-Уэллс.