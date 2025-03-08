Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла нидерландку Сюзан Ламенс во втором круге турнира категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8,9 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира. Ламенс располагается на 64-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
В третьем круге Рыбакина сыграет с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу (74) и британкой Кэти Бултер (38).