Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Во встрече второго раунда первая ракетка России и девятая сеяная турнира обыграла уроженку Москвы Варвару Грачеву, которая представляет Францию и занимает 70-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.