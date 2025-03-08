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Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Андреева пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8,9 миллиона долларов.

Во встрече второго раунда первая ракетка России и девятая сеяная турнира обыграла уроженку Москвы Варвару Грачеву, которая представляет Францию и занимает 70-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

В следующем круге Андреева встретится с датчанкой Кларой Таусон (22-й номер посева).

В матче первого раунда россиянка Анна Калинская за 1 час 28 минут проиграла американке Алисии Паркс — 4:6, 3:6.

Результаты других встреч второго круга:

Ига Швёнтек (Польша, второй номер посева) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:0;

Джессика Пегула (США, 4) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 6:2.