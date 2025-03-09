Александрова не смогла пройти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова проиграла соотечественнице Полине Кудерметовой в матче второго круга на теннисном турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 8,9 миллиона долларов.
Александрова, получившая 20-й номер посева, уступила сопернице со счетом 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
В третьем раунде 21-летняя Кудерметова встретится с победительницей встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (16-й номер посева) и Сонай Картал из Великобритании.