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Рублев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Теннисист Рублев в Индиан-Уэллсе уступил представителю Италии Маттео Арнальди.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 9,6 миллиона долларов.

Во встрече второго раунда Рублёв, получивший седьмой номер посева, уступил представителю Италии Маттео Арнальди со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

В следующем круге Арнальди, занимающий 35-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, сыграет с победителем в паре Брендон Накасима (США, 32-й номер посева) — Ринки Хидзиката (Австралия).