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Димитров прервал серию из 4 поражений

Он обыграл Нуну Боржеса — 6:3, 6:4.

Источник: Спортс"

Болгарин прервал серию из четырех поражений (которая включала в себя три отказа по ходу матчей). Для него сегодняшняя победа — первая с турнира в Брисбене, первого в этом сезоне.

Дальше Димитров встретится с Гаэлем Монфисом или Себастьяном Кордой.