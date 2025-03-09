Димитров прервал серию из 4 поражений

Болгарин прервал серию из четырех поражений (которая включала в себя три отказа по ходу матчей). Для него сегодняшняя победа — первая с турнира в Брисбене, первого в этом сезоне.
Дальше Димитров встретится с Гаэлем Монфисом или Себастьяном Кордой.
Он обыграл Нуну Боржеса — 6:3, 6:4.
Болгарин прервал серию из четырех поражений (которая включала в себя три отказа по ходу матчей). Для него сегодняшняя победа — первая с турнира в Брисбене, первого в этом сезоне.
Дальше Димитров встретится с Гаэлем Монфисом или Себастьяном Кордой.