Джокович о поражении в Индиан-Уэллс: «Я сожалею о показанном уровне»

"Всегда что-то происходит, но я не хочу об этом говорить. Конечно, плохому выступлению нет оправданий. Не очень приятно показывать такой теннис, но поздравляю соперника. У меня просто был плохой день.
Я сожалею о показанном уровне — с учетом того, как я тренировался в последние дни.
Если честно, разница между центральным и другими кортами огромная. На центральном корте мяч отскакивает выше, чем на некоторых грунтовых. У меня с этим были большие проблемы.
Я не мог поймать ритм", — сказал Джокович на пресс-конференции.