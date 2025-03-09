Три россиянки вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Самсонова, которая выступает под 24-м номером, за 1 час 47 минут обыграла американку Кэти Макнэлли — 7:6 (10:8), 6:4. 13-я ракетка турнира Шнайдер нанесла поражение другой представительнице США Алисии Паркс со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 58 минут.