Три россиянки вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские теннисистки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер вышли в третий круг турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 8,9 миллиона долларов.
Во встрече второго раунда Касаткина, получившая 12-й номер посева, одержала победу над американкой Софией Кенин со счетом 3:6, 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.
Самсонова, которая выступает под 24-м номером, за 1 час 47 минут обыграла американку Кэти Макнэлли — 7:6 (10:8), 6:4. 13-я ракетка турнира Шнайдер нанесла поражение другой представительнице США Алисии Паркс со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 58 минут.
В третьем круге Касаткина встретится с Самсоновой, а Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Результаты других матчей:
- Кори Гауфф (США, третий номер посева) — Моюка Учижима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4);
- Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маккартни Кесслер (7:6 (7:4), 6:3).