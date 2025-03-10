Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев прошел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).
В третьем круге Медведев (5-й номер посева) встречался с американцем Алексом Микелсеном (31). Соперник россиянина снялся при счете 0:2 в первом сете. Пресс-служба ATP сообщила, что Микелсен был вынужден отказаться от продолжения борьбы из-за болезни. В четвертом круге Медведев сыграет против американца Томми Пола (10).
Медведеву 29 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Микелсену 20 лет, он располагается на 32-й позиции в мировом рейтинге. В его активе нет титулов ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.
Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 16 марта, призовой фонд составил более $9,6 млн. Победителем последних двух розыгрышей становился испанец Карлос Алькарас.