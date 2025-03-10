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Медведев о выступлении в Индиан-Уэллс: «Перед турниром я начал терять ритм, но вернул его после первого матча»

В третьем круге его соперник Алекс Микельсен снялся после двух геймов и 10 минут игры.

Источник: Спортс"

"Я очень хорошо провел первый матч, и мне было интересно сыграть с Алексом. Мне нравится его игра. Матч мог бы стать интересным. Жалко, что он отравился или что-то такое.

В командных видах спорта тебя могут заменить, а в индивидуальном, если ты плохо себя чувствуешь, ничего не поделаешь. Надеюсь, он быстро поправится.

Играть в Индиан-Уэллс непросто, условия всегда сложные. Перед турниром я начал терять ритм, но вернул его после первого матча. Чувствую себя все лучше и лучше", — сказал Медведев в интервью на корте.