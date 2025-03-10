Мирра Андреева вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева прошла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).
В матче третьего круга Андреева (9-й номер посева) встречалась с датчанкой Кларой Таусон (22). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу российской теннисистки. Ранее Андреева обыграла Таусон в финале турнира WTA в Дубае, который прошел в феврале. В четвертом круге россиянка встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (7). В последнем матче между этими теннисистками победу одержала Андреева (6:4, 4:6, 6:3), встреча прошла в рамках полуфинала турнира в Дубае.
Андреевой 17 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки два титула WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Таусон 22 года, она является 21-й ракеткой мира. На ее счету три титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году.
Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и завершится 16 марта, призовой форд составил более $8,9 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).