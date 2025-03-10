Мирра Андреева вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В матче третьего круга Андреева (9-й номер посева) встречалась с датчанкой Кларой Таусон (22). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу российской теннисистки. Ранее Андреева обыграла Таусон в финале турнира WTA в Дубае, который прошел в феврале. В четвертом круге россиянка встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (7). В последнем матче между этими теннисистками победу одержала Андреева (6:4, 4:6, 6:3), встреча прошла в рамках полуфинала турнира в Дубае.