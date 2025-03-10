Стало известно о достижении Рыбакиной после разгрома за 26 минут

Ранее Рыбакина обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер, выиграв один из сетов за 26 минут (6:0, 7:5), а затем появилась такая информация.
«Победительница одного турнира Большого шлема, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с начала сезона 2020 года одержала 207 в матчах WTA. Больше Рыбакиной побед одержали только две теннисистки: полька Ига Швентек (267) и белорусская теннисистка Арина Соболенко (231 победа)», — пишет о событии «Чемпионат».
Добавим, что в следующем круге Рыбакина сыграет с 17-летним вундеркиндом из России Миррой Андреевой. Призовой фонд турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) превышает 8,9 миллиона долларов (4 миллиарда тенге).