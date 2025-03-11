Полина Кудерметова — мимо 4-го круга Индиан-Уэллса. Россиянка обидно уступила лаки-лузеру

В начале дебютного очного противостояния девушек намного активнее действовала именно Полина. Она мощно пробивала навылет как с форхенда, так и с бэкхенда, действовала очень вариативно. Неудивительно, что именно наша теннисистка первой сделала брейк в этой игре. Кудерметова повела со счётом 2:0, причём в стартовом гейме её противница вела 40−15. Далее девушки не подпускали друг друга на приёме. Однако при счёте 5:4 отечественная спортсменка не смогла преодолеть испытание в виде подачи на партию. Полина отдала гейм с тройного сетбола, сделав на брейк-пойнте двойную ошибку — 5:5. 11-й гейм остался за Картал, а впоследствии 83-я ракетка мира приняла на партию — 7:5 за 49 минут. Помогла Сонай Кудерметова-младшая, которую захлестнули эмоции, и она продолжила ошибаться.