«Шарапова дала свой номер, могу позвонить ей в любое время». Новое яркое интервью с Миррой

— Мы виделись лишь однажды, на Уимблдоне-2024. У нас был разговор на минут 20−30. У меня не было возможности с ней увидеться, но, когда команда спросила, хочу ли я встретиться, я сказала: «Боже мой!» Я очень нервничала перед нашей встречей, но она была так добра. И теперь у меня есть её номер телефона. Она дала мне его и сказала, что я могу в любой момент позвонить или написать ей, а она поможет. Я ещё не писала. Не знаю, что говорить.