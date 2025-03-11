Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арина Соболенко получила две награды от WTA за 2024 год

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко получила две награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) за сезон-2024.

Источник: Getty Images

Соболенко была признана игроком года по версии WTA, а также выиграла награду Jerry Diamond ACES, которую вручают спортсменкам за преданность делу и продвижение женского тенниса среди болельщиков, СМИ, а также участие в рекламе и благотворительной деятельности.

В 2024 году Соболенко сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В числе прочего она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года.