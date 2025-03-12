Акелла должен уйти? Мучения на корте унижают великого Новака Джоковича

— Для меня все сильно изменилось за последние несколько лет. Мне трудно играть на том уровне, на котором я хочу, — признался Джокович после провала на «мастерсе» в Калифорнии. — У меня было несколько хороших турниров, но большую часть времени я сражаюсь с самим собой. Это большая битва. Ничто не может подготовить вас к такому моменту в карьере. Вы должны пережить это и постараться справиться с вызовом. Какие у меня конкретно физические проблемы? Всегда что-то происходит, но я не хочу об этом говорить. Нет оправданий для плохого выступления в Индиан-Уэллсе. Кажется, для меня это был просто еще один неудачный день. Я сожалею о показанном уровне тенниса.