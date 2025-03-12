Акелла должен уйти? Мучения на корте унижают великого Новака Джоковича

На «мастерсе» в Индиан-Уэллсе самый успешный теннисист в истории Новак Джокович повторил личный антирекорд — проиграл в первом же матче впервые с 2018 года. Уступив 85-й ракетке мира нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 2:6, 6:3, 1:6, великий серб продлил свою безвыигрышную серию до трех матчей. Это тоже худший результат с 2018-го, когда Ноле восстанавливался после травмы. И вообще, если не брать триумф на Олимпиаде-2024, Джокович без титулов с ноября 2023 года. Это очень долго для игрока, который приучил нас к доминированию в АТР-туре. Что же происходит с 37-летним ветераном, и не пора ли ему на покой?
Невзятые вершины
Конечно, в первой сотне рейтинга есть и другие возрастные игроки. Например, французу Гаэлю Монфису стукнуло 38, а итальянец Фабио Фоньини младше Новака всего на два дня. Однако после 428 недель во главе мужского тенниса и 24 титулов на турнирах «Большого шлема» смотреть на мучения Джоковича на корте очень печально. Если в прошлом году у Новака хотя бы была цель — Олимпиада как единственный невзятый рубеж, ради которого он пожертвовал всем остальным, то зачем сербу мучить себя сейчас, понять очень сложно. Да, еще остаются локальные достижения, и место в топ-10, о котором мечтают тысячи игроков, все еще за ним. Но неужели 500 миллионов долларов и суперэмоций, полученных за 20 лет карьеры, недостаточно?
— Для меня все сильно изменилось за последние несколько лет. Мне трудно играть на том уровне, на котором я хочу, — признался Джокович после провала на «мастерсе» в Калифорнии. — У меня было несколько хороших турниров, но большую часть времени я сражаюсь с самим собой. Это большая битва. Ничто не может подготовить вас к такому моменту в карьере. Вы должны пережить это и постараться справиться с вызовом. Какие у меня конкретно физические проблемы? Всегда что-то происходит, но я не хочу об этом говорить. Нет оправданий для плохого выступления в Индиан-Уэллсе. Кажется, для меня это был просто еще один неудачный день. Я сожалею о показанном уровне тенниса.
Следующим в расписании Джоковича стоит «мастерс» в Майами. С учетом того, что в прошлом году Новак его пропустил из-за травмы, это шанс укрепить позиции в рейтинге. Первую строчку серб упустил 9 июня 2024 года, а сейчас не борется даже за топ-3. Однако место в десятке дает серьезные бонусы при «посеве» на «мейджорах». А Джок, похоже, продолжает лелеять надежду завоевать 25-й «шлем» и опередить Маргарет Корт по этому показателю с заочной дуэли (сейчас между двумя легендами паритет). А вот обогнать по общему числу выигранных матчей Джимми Коннорса (1274) и Роджера Федерера (1251) у серба, видимо, уже не получится. Сейчас в его активе 1131 победа, и нынешними темпами потребуется еще минимум три года.
Уйти на высокой ноте
— Я разочарован, что проиграл в Индиан-Уэллсе, но, думаю, если смотреть на вещи шире, конечно, у меня была невероятная карьера, — подвел Джокович итог своим мучениям. — Я был стабильным в течение многих лет, и, очевидно, в таком случае имеются высокие ожидания. Я посвятил почти всю свою жизнь игре в теннис и отдаю себе отчет, что дал мне этот вид спорта. Он дал мне все, чего я достиг, и за это я ему бесконечно благодарен. Вот почему сейчас очень трудно думать об уходе на пенсию. Надеюсь, вы меня понимаете.
Новаку все сложнее объяснять свое упрямство в то время, когда многие его ровесники давно сидят на диване или выступают в турнирах легенд. Для сравнения, Рафаэль Надаль и Энди Маррей закончили в 37, Роджер Федерер играл до 41. Но знаменитый швейцарец на закате карьеры тоже мучился, а не играл. Неужели Новак хочет того же?
— Думаю, все понимают, что Новак далек от своей оптимальной игровой формы, — написал в соцсетях известный российский тренер и теннисист Дмитрий Турсунов. — У него очень мало матчей в последнее время. Где-то он пытается добрать их парными выступлениями. Немного сложно проанализировать, какие действия он предпринимает для продолжения своей карьеры. Мне кажется, там есть пара вопросиков… Но в целом кто мы, чтобы осуждать великого теннисиста? Думаю, в Майами он уже будет получше. Возможно, еще проведет пару выставочных матчей, возможно, где-то запишется в пары, чтобы добрать игровой объем.
В прошлом году, пытаясь продлить свой теннисный век, Новак расстался с тренером Гораном Иванишевичем и Марьяном Вайдой. Их заменил Энди Маррей, однако знаменитого шотландца сложно представить в роли мотиватора для серба в нынешней ситуации. Наверное, он может поделиться опытом преодоления бесконечных травм, но в главном Джоковичу придется преодолевать кризис самостоятельно. Увидим ли мы еще, как сербский волшебник громит молодых конкурентов? Конечно, это было бы красиво. И полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2025, и финал Уимблдона-2024 в его исполнении тоже смотрелись очень круто. Однако пока сражение с возрастом складывается не пользу великого чемпиона, который явно заслужил проститься с теннисом на более высокой ноте.
Олег Шамонаев