Руне повел 4:0 в матчах с Циципасом и 9-й раз вышел в ¼ финала «Мастерса»

Руне 17-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10, но впервые сделал это на открытом харде.
Датчанин девятый раз вышел в четвертьфинал «Мастерса», но впервые сделал это на двух турнирах этой категории подряд (в прошлом году был в четвертьфинале в Париже). В Индиан-Уэллс он дошел до ¼ второй год подряд.
Кроме того, Руне третий раз в карьере обыграл двух соперников из топ-20 на одном хардовом турнире. Ранее он делал это в 2022-м в Стокгольме и в Париже — где в итоге брал титулы.
В ¼ финала в Индиан-Уэллс он сыграет с Тэллоном Грикспором.