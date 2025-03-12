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Свитолина обыграла № 4 в мире Пегулу и впервые за 6 лет вышла в ¼ финала в Индиан-Уэллс

Украинка обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу — 5:7, 6:1, 6:2.

Источник: Спортс"

Свитолина 41-й раз обыграла соперницу из топ-10 и 21-й раз вышла в четвертьфинал тысячника.

В Индиан-Уэллс она дошла до ¼ финала впервые за шесть лет.

Далее Свитолина сыграет с Миррой Андреевой или Еленой Рыбакиной.