Свитолина обыграла № 4 в мире Пегулу и впервые за 6 лет вышла в ¼ финала в Индиан-Уэллс

Свитолина 41-й раз обыграла соперницу из топ-10 и 21-й раз вышла в четвертьфинал тысячника.
В Индиан-Уэллс она дошла до ¼ финала впервые за шесть лет.
Далее Свитолина сыграет с Миррой Андреевой или Еленой Рыбакиной.
Украинка обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу — 5:7, 6:1, 6:2.
Свитолина 41-й раз обыграла соперницу из топ-10 и 21-й раз вышла в четвертьфинал тысячника.
В Индиан-Уэллс она дошла до ¼ финала впервые за шесть лет.
Далее Свитолина сыграет с Миррой Андреевой или Еленой Рыбакиной.