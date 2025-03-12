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Мирра Андреева о разгроме Рыбакиной: «Вышла на корт смелой и постаралась показать свой лучший теннис»

Россиянка выиграла 6:1, 6:2 и вышла в четвертьфинал.

Источник: Спортс"

"Я знала, что матч будет невероятно сложным. Она уже выигрывала этот турнир, ей очень комфортно на этом корте.

Но я отлично настроилась на матч, старалась бороться за каждый мяч. Почему-то я была очень заряжена на матч — иногда так бывает. Так что я вышла на корт смелой и постаралась показать свой лучший теннис".

Также Андреева рассказала, чем она отличается от других 17-летних теннисисток, которые сейчас играют юниорские турниры.

"Не знаю (смеется). Может быть, я просто стараюсь выходить, бороться за каждый мяч.

А еще мне немного везло.

Я стараюсь не давать соперницам играть в свой теннис. Но вообще не знаю", — сказала Андреева в интервью на корте.