Мирра Андреева о разгроме Рыбакиной: «Вышла на корт смелой и постаралась показать свой лучший теннис»

"Я знала, что матч будет невероятно сложным. Она уже выигрывала этот турнир, ей очень комфортно на этом корте.
Но я отлично настроилась на матч, старалась бороться за каждый мяч. Почему-то я была очень заряжена на матч — иногда так бывает. Так что я вышла на корт смелой и постаралась показать свой лучший теннис".
Также Андреева рассказала, чем она отличается от других 17-летних теннисисток, которые сейчас играют юниорские турниры.
"Не знаю (смеется). Может быть, я просто стараюсь выходить, бороться за каждый мяч.
А еще мне немного везло.
Я стараюсь не давать соперницам играть в свой теннис. Но вообще не знаю", — сказала Андреева в интервью на корте.