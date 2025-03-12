Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола и вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Медведева, имеющего пятый номер посева на турнире. Пол был посеян под 10-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с французом Артюром Фисом (20-й номер посева).
Медведеву 29 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Полу 27 лет, в рейтинге ATP он занимает 11-ю позицию, на счету американца четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.
Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 16 марта, призовой фонд составил более $9,6 млн. Победителем последних двух розыгрышей становился испанец Карлос Алькарас.