Елене Рыбакиной вынесли неутешительный вердикт и нашли замену: таланту 17 лет

«Как это ни прискорбно, но, судя по всему, окончательно оформилось в общее место то, что еще недавно было лишь неприятным предчувствием. Прошу прощения за капс, но Елена Рыбакина наверняка НИКОГДА не станет первой ракеткой мира.



Чемпионку Уимблдона-2022, триумфатора восьми турниров WTA еще недавно называли самый реальной претенденткой на мировой теннисный трон. Травмы, болезни и любови (трудно сказать, что здесь первично), однако, сделали черное дело. Меняя тренеров, как перчатки, 25-летняя Рыбакина стремительно спускается по рейтинговой лестнице. Была третьей, ныне седьмая, а после сегодняшнего жуткого разгрома от 17-летней (!) Мирры Андреевой на кортах своего любимого Индиан-Уэллса, несомненно, упадет еще ниже.



Любопытно, что юная красноярская звездочка играет в теннис, очень похожий на рыбакинский. Но более стабильный, более мощный, более злой и безжалостный. Оригинал пару часов назад так и не нашел аргументов против улучшенной копии, той самой молодой шпаны от Борис Борисыча. Потолок. Безумно жаль…



Очень надеюсь, что Андреева на пути к вершине избежит лениных ошибок. Девочка очень талантливая», — цитирует эксперта телеграм-канал «Дядя Ваня».