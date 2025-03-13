Киз выиграла 15-й матч подряд

Американка выиграла первые 10 трехсетовых матчей в этом сезоне. Последней, кому такое удавалось, была Серена Уильямс в 2015-м.
Киз, взявшая титулы в Аделаиде и на Australian Open, теперь встретится с Белиндой Бенчич.
В четвертом круге в Индиан-Уэллс она обыграла Донну Векич — 4:6, 7:6 (7), 6:3. На тай-брейке второго сета американка уступала 3:5 и была в двух очках от поражения.
Американка выиграла первые 10 трехсетовых матчей в этом сезоне. Последней, кому такое удавалось, была Серена Уильямс в 2015-м.
Киз, взявшая титулы в Аделаиде и на Australian Open, теперь встретится с Белиндой Бенчич.