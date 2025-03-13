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Самсонова сыграет с Соболенко в четвертьфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка обыграла итальянку Жасмин Паолини в двух сетах.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова обыграла итальянку Жасмин Паолини и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), где сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Самсоновой, имеющей 24-й номер посева. Паолини выступала на турнире под шестым номером. Самсонова сыграет с Соболенко 14 марта, начало встречи — 20:00 мск.

Самсоновой 26 лет, спортсменка занимает 25-е место в мировом рейтинге. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022, 2024).

Паолини 29 лет, в мировом рейтинге она располагается на 6-й позиции. На счету итальянки две победы на турнирах под эгидой WTA. Спортсменка дважды выходила в финалы турниров Большого шлема — Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, оба раза — в 2024 году. Она является олимпийской чемпионкой 2024 в парном разряде.

Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и завершится 16 марта, призовой форд составил более $8,9 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).