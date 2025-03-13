Самсонова сыграет с Соболенко в четвертьфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Паолини 29 лет, в мировом рейтинге она располагается на 6-й позиции. На счету итальянки две победы на турнирах под эгидой WTA. Спортсменка дважды выходила в финалы турниров Большого шлема — Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, оба раза — в 2024 году. Она является олимпийской чемпионкой 2024 в парном разряде.