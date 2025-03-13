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Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Алькарас обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 9,6 миллиона долларов.

В матче четвертого круга Алькарас, посеянный под вторым номером, обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (14-й номер посева) со счетом 6:1, 6:1. Встреча завершилась за 1 час 14 минут.

В четвертьфинале Алькарас, который является действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе, сыграет против аргентинца Франсиско Черундоло (25-й номер посева).

В другом матче за выход в четвертьфинал турнира четвертая ракетка мира американец Тейлор Фриц уступил представителю Великобритании Джеку Дрейперу со счетом 5:7, 4:6.