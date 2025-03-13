«Мне это не нравится». Даниил Медведев — об одном из недостатков проживания во Франции

«Я скажу вам кое-что, чего я никогда не говорил, но что мне не нравится во Франции (Медведев живёт в Монако. — Прим. “Чемпионата”), и это очень точно, так это то, что когда на автомагистрали три полосы движения, нужно повернуть направо! Я уверен, что в Германии этому учат со школы. Слишком много людей встают посередине, и иногда это может привести к несколько опасным ситуациям. Иногда я еду по левой полосе, я еду немного быстрее, чем по средней полосе, и машина начинает менять полосу движения, и я вынужден сигналить. Мне это не нравится», — приводит слова россиянина L"Équipe.