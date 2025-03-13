«Я никогда не говорил об этом раньше». Медведев разоткровенничался о жизни во Франции

«Я скажу вам кое-что, о чём никогда раньше не говорил. Во Франции, если на трассе три полосы, водители почему-то не перестраиваются вправо. Я уверен, что в Германии этому учат с детства, но во Франции слишком многие остаются в средней полосе, из-за чего движение становится хаотичным. Иногда я еду по левой полосе немного быстрее, чем машины в средней, и вдруг кто-то начинает перестраиваться прямо передо мной, заставляя меня сигналить. Мне это не нравится», — сказал Медведев.