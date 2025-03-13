Решена судьба Рыбакиной в сборной Казахстана после сенсации

Шесть победительниц отборочных групп присоединятся к хозяйкам финального турнира китаянкам и чемпионкам мира 2024 года итальянкам, поэтому подопечным Юрия Щукина для попадания в финальный этап «Кубка Билли Джин Кинг» нужно выходить из группы с первого места.