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Решена судьба Рыбакиной в сборной Казахстана после сенсации

Елена Рыбакина сыграет за женскую сборную Казахстана в группе D с командами Австралии и Колумбии в квалификации командного чемпионата мира. Матчи пройдут в австралийском городе Брисбен, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Источник: Турар Казангапов, Vesti.kz

Тренерский штаб во главе с капитаном Юрием Щукиным включил в состав еще Юлию Путинцеву, Зарину Дияс, Анну Данилину и Жибек Куламбаеву.

10 апреля казахстанская команда сыграет против Австралии, а 11 апреля нашей команде предстоит встреча со сборной Колумбии.

Шесть победительниц отборочных групп присоединятся к хозяйкам финального турнира китаянкам и чемпионкам мира 2024 года итальянкам, поэтому подопечным Юрия Щукина для попадания в финальный этап «Кубка Билли Джин Кинг» нужно выходить из группы с первого места.

Команды, которые займут 2−3 места в каждой группе, будут далее соревноваться в раунде плей-офф вместе с лучшими командами из зональных групповых турниров.

Напомним, что ранее лидер сборной Елена Рыбакина сенсационно уступила на крупном турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).