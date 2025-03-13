Решена судьба Рыбакиной в сборной Казахстана после сенсации

Тренерский штаб во главе с капитаном Юрием Щукиным включил в состав еще Юлию Путинцеву, Зарину Дияс, Анну Данилину и Жибек Куламбаеву.
10 апреля казахстанская команда сыграет против Австралии, а 11 апреля нашей команде предстоит встреча со сборной Колумбии.
Шесть победительниц отборочных групп присоединятся к хозяйкам финального турнира китаянкам и чемпионкам мира 2024 года итальянкам, поэтому подопечным Юрия Щукина для попадания в финальный этап «Кубка Билли Джин Кинг» нужно выходить из группы с первого места.
Команды, которые займут 2−3 места в каждой группе, будут далее соревноваться в раунде плей-офф вместе с лучшими командами из зональных групповых турниров.
Напомним, что ранее лидер сборной Елена Рыбакина сенсационно уступила на крупном турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).