Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева о нервах в матче со Свитолиной: «Вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением»

В четвертьфинале в Индиан-Уэллс она обыграла Элину Свитолину — 7:5, 6:3.

Источник: Спортс"

"Конечно, я нервничаю. Думаю, все нервничают. Но все зависит от того, как с этим справляться.

Сегодня пришлось отыгрывать много брейк-пойнтов. И я не знаю почему, но я говорила себе: «От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой, так что веди себя подобающе».

На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме я вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением", — сказала россиянка в интервью на корте.

Как же хороша Мирра Андреева! 10 побед подряд, ½ в Индиан-Уэллс, рекорд в рейтинге.