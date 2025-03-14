Мирра Андреева о нервах в матче со Свитолиной: «Вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением»

"Конечно, я нервничаю. Думаю, все нервничают. Но все зависит от того, как с этим справляться.
Сегодня пришлось отыгрывать много брейк-пойнтов. И я не знаю почему, но я говорила себе: «От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой, так что веди себя подобающе».
На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме я вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением", — сказала россиянка в интервью на корте.
Как же хороша Мирра Андреева! 10 побед подряд, ½ в Индиан-Уэллс, рекорд в рейтинге.