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Медведев о победе над Фисом: «В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50»

Россиянин выиграл на решающем тай-брейк — 6:4, 2:6, 7:6 (7).

Источник: Спортс"

"В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50. Чем больше ты такие проигрываешь, тем больше теряешь уверенность.

Не имеет значения, принимаешь ли ты правильные тактические решения — важнее всего выиграть. И я рад, что сумел это сделать".

Медведев прокомментировал то, что в третьем сете отыграл брейк.

"Из-за ветра матч был очень сложным, нам обоим было очень тяжело. В таких условиях тяжело играть тактически и технически. Из-за ветра иногда все просто решала удача.

Повторюсь, здесь подача не имеет особого значения — хотя она и важна. Так что я знал, что могу отыграть брейк. Мне удалось".

В полуфинале Медведев сыграет с Хольгером Руне. В личных встречах он ведет 2:1.

"Он топ-игрок. Может быть, нестабилен, но на поздних стадиях он играет хорошо.

Жду с нетерпением. Это будет отличный матч", — сказал Медведев в интервью на корте.