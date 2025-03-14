Медведев о победе над Фисом: «В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50»

"В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50. Чем больше ты такие проигрываешь, тем больше теряешь уверенность.
Не имеет значения, принимаешь ли ты правильные тактические решения — важнее всего выиграть. И я рад, что сумел это сделать".
Медведев прокомментировал то, что в третьем сете отыграл брейк.
"Из-за ветра матч был очень сложным, нам обоим было очень тяжело. В таких условиях тяжело играть тактически и технически. Из-за ветра иногда все просто решала удача.
Повторюсь, здесь подача не имеет особого значения — хотя она и важна. Так что я знал, что могу отыграть брейк. Мне удалось".
В полуфинале Медведев сыграет с Хольгером Руне. В личных встречах он ведет 2:1.
"Он топ-игрок. Может быть, нестабилен, но на поздних стадиях он играет хорошо.
Жду с нетерпением. Это будет отличный матч", — сказал Медведев в интервью на корте.