Андреева и Медведев шагнули в полуфинал. Сказочная неделя россиян в Индиан-Уэллсе

«Конечно, я нервничаю. Думаю, все нервничают. Но все зависит от того, как с этим справляться, — объяснила Мирра свое спокойствие в поединке со Свитолиной. — Сегодня пришлось отыгрывать много брейковых мячей. И я говорила себе: “От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой, так что веди себя подобающе”. На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме я вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением. Слежу ли я за рейтингом? Раньше следила, когда мне обещали купить собаку за попадание в топ-20. Сейчас мне не то чтобы все равно, но я стараюсь сосредотачиваться на конкретном матче. Мне проще, когда я не слежу за рейтинговыми очками постоянно».