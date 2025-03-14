Андреева и Медведев шагнули в полуфинал. Сказочная неделя россиян в Индиан-Уэллсе

Турнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе
Четвертьфинал
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 5) — Артур Фис (Франция, 20) — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7)
Женщины
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 24) — 6:2, 6:3
Мирра Андреева (Россия, 9) — Элина Свитолина (Украина, 23) — 7:5, 6:3.
Первые ракетки России Даниил Медведев и Мирра Андреева провели эмоциональные четвертьфиналы на супертурнире в Индиан-Уэлле и снова порадовали наших болельщиков. Даниил после победы над французом Артуром Фисом на тай-бреке в решающей партии прыгал от счастья как 14-летний юниор. А Мирра, хоть и не удостоилась уважительного рукопожатия от политизированной украинки Элины Свитолиной, оправдала статус одной из главных звезд калифорнийских кортов и обновила множество рекордов для игроков U18. Теперь с нетерпением ждем полуфиналов, в которых Медведев сыграет с многообещающим датчанином Хольгером Руне, а Андрееву ждет битва с бывшей первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши.
От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой
Мирра впервые на этом прохладном «тысячнике» предстала в открытом топе и сразу напугала фанатов затейпированным правым плечом. Напомню, что похожая хроническая травма в свое время помешала Марии Шараповой полностью раскрыть свой талант. Впрочем, к Андреевой в игровом плане пока не может быть никаких вопросов — она на кураже и способна выиграть у кого угодно. В матче против опытнейшей Свитолиной россиянка сыграла роль первой скрипки и ни на минуту не позволила усомниться в том, что украинка сможет продолжить серию успешных матчей против представительниц России. С февраля 2022 года Элина выиграла у наших девушек восемь матчей из девяти. Но нынешняя Мирра слишком хороша для 23-й ракетки мира.
Судьбу первого сета решил брейк россиянки в 12-м гейме, после чего наша спортсменка успешно подала на партию. Во втором сете Мирра тоже повела с брейком, но Свитолина нашла силы сравнять счет. Впрочем, на этом возможности ветеранши закончились, и далее ход матча диктовала Андреева. В итоге все закончилось за полтора часа. С учетом титула в Дубае 17-летняя звезда оформила десятую победу подряд, причем девять раз из десяти Мирра выиграла в двух сетах. Андреева стала самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллса с 2005 года, когда до полуфинала доходила юная Мария Шарапова. Следующей соперницей россиянки станет Ига Свентек. В четвертьфинале полька обыграла олимпийскую чемпионку из Китая Чжэн Циньвэнь.
«Конечно, я нервничаю. Думаю, все нервничают. Но все зависит от того, как с этим справляться, — объяснила Мирра свое спокойствие в поединке со Свитолиной. — Сегодня пришлось отыгрывать много брейковых мячей. И я говорила себе: “От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой, так что веди себя подобающе”. На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме я вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением. Слежу ли я за рейтингом? Раньше следила, когда мне обещали купить собаку за попадание в топ-20. Сейчас мне не то чтобы все равно, но я стараюсь сосредотачиваться на конкретном матче. Мне проще, когда я не слежу за рейтинговыми очками постоянно».
Вылет Циньвэнь гарантирует Андреевой как минимум восьмую строчку в рейтинге, что станет для Мирры лучшим результатом в карьере. А в случае победы в Индиан-Уэллсе подопечная Кончиты Мартинес станет шестой ракеткой мира. Второй подряд титул на «тысячнике» сейчас не кажется для россиянки чем-то невероятным. Впереди — допингистка Свентек, которую уроженка Красноярска уже обыгрывала в Дубае. Вторую полуфинальную пару составляют Арина Соболенко и Мэдисон Киз — первая не в лучшей форме по сравнению со стартом сезона. А вторая после победы на Открытом чемпионате Австралии два месяца зализывала раны. Правда, у Мэдисон победная серия из 16 матчей, но и Мирра на ходу. Главное, чтобы россиянку в самый ответственный момент не подвело плечо.
Чувак, я обычно так не праздную
Медведев в матче с Артуром Фисом оформил третий подряд полуфинал в Индиан-Уэллсе и первый выход в топ-4 на хардовых турнирах Masters 1000 с марта прошлого года. При этом калифорнийский супертурнир — единственный «мастерс» на быстром покрытии, который ни разу не покорялся Даниилу. Исправить это упущение в нынешнем сезоне россиянину будет непросто, хоть Медведев и набирает обороты после провального начала года. Четвертьфинал против не слишком звездного француза дался бывшей первой ракетке мира очень тяжело. Напряжение в решающем сете было столь велико, что у Фиса пошла носом кровь, а Даниил завил, что, если бы игра сложилась не в его пользу, он бы разрыдался в раздевалке.
«Из-за ветра матч оказался очень сложным, нам обоим было очень тяжело, — объяснил Медведев свое состояние в интервью на корте. — В таких условиях тяжело играть тактически и технически. Из-за ветра иногда все решала удача. В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50. Чем чаще такое случается, тем больше ты теряешь уверенность. Не имеет значения, принимаешь ли ты правильные тактические решения или нет — важнее всего выиграть. Я был рад, что смог сломать неприятную тенденцию, потому что Артур спас несколько матчболов и сделал брейк в третьем сете».
Фис вел в решающем сете 4:2, но Даниил удержался от истерики и сумел перевернуть ход поединка. Но прыжки Медведева после выигранного тай-брейка третьей партии говорят о том, насколько россиян переживал происходившее на корте. Его нынешнее празднование, возможно, самое яркое со времен «дохлой рыбы» после победного финала Открытого чемпионата США 2021 года. Сейчас Дане даже пришлось извиняться перед соперником за слишком бурные эмоции. «Это адреналин заставил меня так двигаться, — заявил Медведев на послематчевой пресс-конференции. — Я подпрыгнул, а потом я подумал: “Извини, чувак, я обычно так не праздную”. Но ничего страшного, в такой момент может случиться всякое».
Следующий соперник Даниила — 21-летний датчанин Хольгер Руне. Еще пару лет назад он считался одним из самых ярких представителей «новой волны», но теперь немного сдал позиции. В прошлом году Медведев победил юношу в четвертьфинале Индиан-Уэллса, а в 2023-м — в финале грунтового «мастерса» в Риме. Напомню, это последний на данный момент титул Даниила, и болельщики россиянина страстно желают, чтобы наш спортсмен прервал черную полосу прямо сейчас. Правда, сделать это фантастически сложно — Карлос Алькарас, который играет в полуфинале с британцем Джеком Дрэпером, пока выглядит основным претендентом на чемпионство. «Руне — топ-игрок. Может быть, он не слишком стабилен, но на поздних стадиях играет хорошо. У нас будет отличный полуфинал — жду его с нетерпением», — сказал Медведев о предстоящем поединке.
Олег Шамонаев