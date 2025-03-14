Андреева поделилась ожиданиями от полуфинала со Свёнтек в Индиан-Уэллсе

«Я постараюсь как можно лучше подготовиться к нашему завтрашнему матчу, и я уверена, что он будет отличным, потому что в наших очных встречах счет 1:1. Я думаю, это будет интересный матч, и мы просто посмотрим, кто будет лучше завтра», — цитирует Андрееву The Tennis Letter в соцсети Х.