«Думаю завести суку». Мирра Андреева — о породе собаки, которую хочет приобрести

«У меня пока нет собаки, потому что мы всё ещё думаем о лучшем решении. Я думаю завести суку, потому что они, как правило, немного меньше и её будет проще брать с собой в поездки.



Я подумываю завести “ультрамини лабрадуделя”, помесь лабрадора и пуделя… но он будет ещё меньше мини-версии! Но должно пройти некоторое время, прежде чем родится собака, которую я хочу… а пока подождём», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.