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Соболенко о матче против Мирры Андреевой: «Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком»

Она оценила то, что в 17 лет Андреева вышла в финал второго тысячника подряд.
Источник: Спортс"

"Это безумие. Я повторяюсь, но это безумие. Она очень впечатляет в таком юном возрасте.

Мы уже провели несколько матчей. Будет отличная игра. С нетерпением жду встречу с этим тинейджером.

Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком (смеется). Насколько я старше нее? На девять лет. Она на два года младше моей сестры — которая для меня ребенок", — сказала Соболенко в интервью на корте после победы над Мэдисон Киз.

Мирра неудержима! Сняла корону со Швентек и вышла во второй финал тысячника подряд.