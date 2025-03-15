Соболенко о матче против Мирры Андреевой: «Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком»

"Это безумие. Я повторяюсь, но это безумие. Она очень впечатляет в таком юном возрасте.
Мы уже провели несколько матчей. Будет отличная игра. С нетерпением жду встречу с этим тинейджером.
Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком (смеется). Насколько я старше нее? На девять лет. Она на два года младше моей сестры — которая для меня ребенок", — сказала Соболенко в интервью на корте после победы над Мэдисон Киз.
Мирра неудержима! Сняла корону со Швентек и вышла во второй финал тысячника подряд.