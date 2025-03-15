Мирра Андреева об отношениях с Соболенко: «Я чуть ближе с ней познакомилась, но мы не такие подруги, как она с Бадосой»

— Я чуть ближе с ней познакомилась, когда мы играли за одну команду на выставочном турнире. Не могу сказать, что мы близкие подруги. Если мы пересекаемся, то, конечно, можем поговорить — но у нас не такие отношения, как у нее с Паулой [Бадосой], например, — сказала Андреева на пресс-конференции.