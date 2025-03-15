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Мирра Андреева об отношениях с Соболенко: «Я чуть ближе с ней познакомилась, но мы не такие подруги, как она с Бадосой»

Они сыграют шестой раз и третий раз в этом сезоне. В Брисбене Андреева взяла пять геймов, а на Australian Open — три.

Источник: Спортс"

В целом в личных встречах Соболенко ведет 4:1.

— Матчи в этом сезоне сложились не в мою пользу. Можно сказать, что она меня почти убила — особенно в Мельбурне.

Я постараюсь взять реванш. Мне по-прежнему нечего терять. Думаю, матч будет интересным. Будет много ударов навылет, отличных розыгрышей.

Теперь Кончита [Мартинес, тренер Андреевой] должна меня хорошо подготовить — надеюсь, она это сделает. И я выйду на финал как на любой другой матч, постараюсь показать свой лучший теннис и бороться за каждый мяч. Посмотрим, кто победит.

— Можно сказать, что Арина одна из тех, с кем вы лучше всего знакомы в туре, потому что вы обе говорите по-русски?

— Я чуть ближе с ней познакомилась, когда мы играли за одну команду на выставочном турнире. Не могу сказать, что мы близкие подруги. Если мы пересекаемся, то, конечно, можем поговорить — но у нас не такие отношения, как у нее с Паулой [Бадосой], например, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра неудержима! Сняла корону со Швентек и вышла во второй финал тысячника подряд.