Соболенко — о финале против Андреевой: «Как будто старая мама играет с ребенком»

«Это безумие, на что она способна. Такой юный возраст… Это впечатляет. Мы уже сыграли пару матчей, это будет здорово, и я действительно с нетерпением жду встречи с ней, это как будто старая мама играет с ребенком… На сколько лет она старше? О Боже, я на 9 лет старше ее, она всего на 2 года моложе моей сестры, и я смотрю на своих сестер, это так безумно… Как вы думаете, я чувствую себя хорошо?» — сказала Соболенко в интервью на корте.