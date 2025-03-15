Соболенко — о финале против Андреевой: «Как будто старая мама играет с ребенком»

В полуфинале «тысячника» 26-летняя белоруска разгромила американку Мэдисон Киз (6:0, 6:1), а Андреева победила польку Игу Свентек (7:6 (7:1), 1:6, 6:3).
«Это безумие, на что она способна. Такой юный возраст… Это впечатляет. Мы уже сыграли пару матчей, это будет здорово, и я действительно с нетерпением жду встречи с ней, это как будто старая мама играет с ребенком… На сколько лет она старше? О Боже, я на 9 лет старше ее, она всего на 2 года моложе моей сестры, и я смотрю на своих сестер, это так безумно… Как вы думаете, я чувствую себя хорошо?» — сказала Соболенко в интервью на корте.
Матч между Соболенко и Андреевой пройдет в воскресенье, 16 марта. В прошлом месяце российская спортсменка стала чемпионкой «тысячника» в Дубае, завоевав первый титул в сезоне и второй в карьере. Белоруска в этом году выиграла турнир в Брисбене.