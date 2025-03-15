Мирра — в финале «тысячника». Россиянку не может остановить даже Свентек

«После того, как меня буквально уничтожили о втором сете, я просто пыталась бороться, — рассказала Андреева в интервью на корте. — Некоторое время я ничего не могла поделать, соперница играла потрясающе. И тогда я решила тащить каждый розыгрыш. Бороться за каждое очко, хоть как-нибудь держать мяч в корте. Думаю, получилось неплохо. Я знаю, что мой тренер во время ее карьеры теннисистки проигрывала в Индиан-Уэллсе в финале. Я постараюсь выступить лучше нее. Конечно, Кончита очень опытная, и надеюсь, она даст мне хороший совет, а не будет держать все в себе».