Мирра — в финале «тысячника». Россиянку не может остановить даже Свентек

Турнир WTA BNP Paribas Open. Полуфинал
Мирра Андреева (Россия, 9) — Ига Свентек (Польша, 2) — 7:6 (7:1), 1:6, 6:3
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мэдисон Киз (США, 5) — 6:0, 6:1
17-летняя россиянка Мирра Андреева продолжает творить историю на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. В упорном полуфинале наша соотечественница довела свою победную серию до 11 матчей, одолев в трех сетах бывшую первую ракетку мира Игу Свентек. Полька повержена второй раз подряд — три недели назад на турнире в Дубае уроженка Красноярска победила эту грозную соперницу в четвертьфинале. Теперь у подопечной Кончиты Мартинес появился отличный шанс завоевать второй в карьере титул уровня WTA 1000 и пробиться на шестую строчку мирового рейтинга — в финале юную звезду ждет первая ракетка мира Арина Соболенко.
Выступить лучше, чем Кончита
Ига вышла на матч, имея серию из 20 сетов и десяти матчей подряд, выигранных в Индиан-Уэллсе. Считается, что медленный хард очень подходит для стиля Свентек. Начало поединка подтвердило опасения — инициативой завладела полька. Однако затем заработал бэкхенд Мирры, и ситуация начала разворачиваться.
Важным фактором стал ветер, который, как показалось, чаще помогал россиянке. Кроме того, несмотря на затейпированное плечо, она отлично подавала. Ну и главное — Андреева в свои 17 лет показывает очень зрелый и агрессивный теннис. Является ли это заслугой тренера Кончиты Мартинес, или просто девушка после двух пробных сезонов созрела для того, чтобы противостоять лучшим из лучших. Но наша соотечественница сейчас — несомненно главное открытие февраля и марта в WTA-туре.
Упустив нити игры в первом сете, Свентек взяла туалетный перерыв и, вернувшись на корт буквально несла с него россиянку. В этот момент показалось, что наша девушка сломлена, но не тут-то было. После провальной второй партии Мирра тоже ушла в подтрибунку, а вернувшись принялась вгрызаться в каждый розыгрыш. И, о чудо, железная Ига дрогнула. Игру польки снова начали портить многочисленные ошибки, а Андреева выглядела очень стабильно, действовала очень умно и вообще поймала кураж.
«После того, как меня буквально уничтожили о втором сете, я просто пыталась бороться, — рассказала Андреева в интервью на корте. — Некоторое время я ничего не могла поделать, соперница играла потрясающе. И тогда я решила тащить каждый розыгрыш. Бороться за каждое очко, хоть как-нибудь держать мяч в корте. Думаю, получилось неплохо. Я знаю, что мой тренер во время ее карьеры теннисистки проигрывала в Индиан-Уэллсе в финале. Я постараюсь выступить лучше нее. Конечно, Кончита очень опытная, и надеюсь, она даст мне хороший совет, а не будет держать все в себе».
Рейтинг растет, а щенка все нет
В этом году у Андреевой уже четыре победы над игроками из Топ-10. По иронии судьбы в Дубае и Индиан-Уэллсе Мирра испытала дежавю, убрав со своей дороги Игу Свентек и Елену Рыбакину. Однако теперь россиянку ждет более серьезное испытание — в финале она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. После поражения в финале Australian Open белоруска поймала игровой кризис, но сейчас, кажется, выбралась из ямы. Во всяком случае, реванш за Мельбурн у Мэдисон Киз в полуфинале Индиан-Уэллсе Арина взяла очень убедительный.
Провал в поединке с Соболенко завершил победную серию Киз из 16 матчей — американка уступила впервые в сезоне, так что у Мирры теперь есть возможность улучшить и это достижение. Правда, для этого требуется всего ничего — разобраться с лидером WTA-тура и затем успешно сыграть на «тысячнике» в Майами. Но по нынешним времена это не кажется невозможным. Андреева на эмоциональном подъеме, а медленный отскок на кортах Индиан-Уэллса дает ей хороший шанс противостоять в финале мощному теннису и скорости белоруски.
Между тем, среди болельщиков Мирра назревает флешмоб. После успешного четвертьфинала в Индиан-Уэллсе Андреева снова рассказала о своей мечте завести щенка. Уточнила его породу — ультраминиатюрный лабрадудель (помесь лабрадора с пуделем) и пол (девочка). При этом теннисистка считает, что ей самой надо повзрослеть, чтобы взять на себя ответственность за домашнего питомца.
Однако поклонники россиянки отлично помнят, что родители обещали Мирре собаку за выход в Топ-20. «Рейтинг растет, а щенка все нет», — возмущаются мировые СМИ, намекая на то, что нынешние доходы семьи Андреевых вполне позволяют решить проблему ухода за животными даже в ситуации с постоянными разъездами по турнирам.
В конце концов, многие помнят собак норвежца Каспера Рууда, который возит питомцев по всему миру — организаторы ради промо даже выдают этим зверям аккредитации. Наверняка они с удовольствием сделают это и для будущего щенка Мирры.
Менеджеры Андреевой успешно разыгрывают образ «детскости» россиянки (хотя скоро ей уже исполнится 18 лет), и милое животное в него хорошо впишется. В свое время российской фигуристке Алине Загитовой подарили собаку японцы. Так что у организаторов «тысячника» в Майами или у тех, кто проводит первые грунтовые турниры в Европе, есть прекрасный вариант для пиара. Главное, чтобы Андреева не остановилась на достигнутом, и продолжила творить чудеса на корте.
Автор: Олег Шамонаев