Теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Свёнтек 23 года, она располагается на втором месте в рейтинге WTA, в активе теннисистки 22 титула под эгидой организации. Представительница Польши является победительницей пяти турниров Большого шлема: четыре раза спортсменка побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз — на Открытом чемпионате США (2022). В 2023 году Свёнтек выиграла Итоговый турнир WTA, в 2024 году она завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже.