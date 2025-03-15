Теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу Андреевой (9-й номер посева). Свёнтек была посеяна на турнире под 2-м номером. В финале Андреева сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии (1).
Прошедший матч стал вторым между соперницами за месяц. 20 февраля Андреева победила Свёнтек в четвертьфинале турнира WTA 1 000 в Дубае (6:3, 6:3), который впоследствии выиграла, после чего впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга. По итогам соревнования в США россиянка вернется в десятку лучших теннисисток мира.
17-летняя Андреева стала 5-й в истории финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе младше 18 лет. Ранее подобного достижения добивались Моника Селеш (в 1991 году) Мартина Хингис (1998), Серена Уильямс (1999) и Ким Клейстерс (2001). На данный момент победная серия россиянки составляет 11 матчей.
Андреева занимает 11-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки два титула WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Свёнтек 23 года, она располагается на втором месте в рейтинге WTA, в активе теннисистки 22 титула под эгидой организации. Представительница Польши является победительницей пяти турниров Большого шлема: четыре раза спортсменка побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз — на Открытом чемпионате США (2022). В 2023 году Свёнтек выиграла Итоговый турнир WTA, в 2024 году она завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже.
Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и завершится 16 марта, призовой форд составил более $8,9 млн. Действующей победительницей турнира является Свёнтек. Из россиянок соревнования выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).