Мирра Андреева: «Теннис сильно изменился, и сейчас я даже не могу представить, чтобы в 17 лет выиграть 8 “Больших шлемов”. Это невозможно»

— Да, конечно, я знаю, что Моника Селеш и Мартина Хингис выиграли выиграли много титулов, когда были еще подростками. Конечно, я знаю, что они играли потрясающе, и я пытаюсь быть на том же уровне. Но теннис сильно изменился, и сейчас я даже не могу представить, чтобы в 17 лет выиграть восемь «Больших шлемов». Это невозможно.