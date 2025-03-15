«Настроиться и превзойти тренера». Что теннисный мир ждёт от Мирры в финале Индиан-Уэллса

«Это безумие, я снова это говорю, но это безумие, на что она способна, и такой юный возраст, это впечатляет. Мы играли, уже сыграли пару матчей, это будет здорово, и я действительно с нетерпением жду встречи с ней, это как будто старая мама играет с ребёнком… На сколько лет она старше, о боже, я на девять лет старше её, она всего на два года моложе моей сестры, и я смотрю на своих сестёр, это так безумно» — сказала Арина в интервью на корте.