Медведев не вышел в третий финал Индиан-Уэллса. Даниил обидно уступил юному датчанину

На старте очередного поединка теннисистам долго удавалось забирать свои подачи, однако в пятом гейме Руне смог оформить первый брейк в этом матче — 2:3. На втором брейк-пойнте датчанин заставил Даниила, который является двукратным финалистом Индиан-Уэллса, ответить коротко и забил мяч с хафкорта. Но Медведев, известный своим бойцовским характером, не отпустил далеко соперника и сразу же сделал ребрейк — 3:3. На решающем мяче 21-летний Хольгер не справился с резким ударом под форхенд. Восьмой гейм получился очень затяжным, однако скандинавскому спортсмену удалось спасти свою подачу — 4:4. А при счёте 5:5 Руне вновь удалось зацепиться на приёме и оформить важнейший брейк — 5:6. Датчанин заработал двойной брейк-пойнт, и на втором мяче Даниил побежал с косой подачи к сетке, сыграл резаным с лёта в трос. На этот раз мяч отскочил на его половину корта. К сожалению, Медведеву не удалось отыграть очередной брейк противника, и Хольгер со второго сетбола повёл в счёте — 7:5. Статистика партии: 9/16 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 12/18 — у датчанина.