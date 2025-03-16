Невероятная Мирра! Она выиграла второй «тысячник» подряд, одолев Соболенко в Индиан-Уэллсе

Вскоре обе девушки покинули корт для того, чтобы сходить в раздевалку и освежиться. Стартовый гейм второй партии получился для Соболенко очень непростым. У Мирры было три брейк-пойнта, но белорусская теннисистка не позволила Андреевой взять подачу оппонентки — 1:0. Следующий гейм 11-я ракетка мира провела уверенно и сравняла цифры на табло — 1:1. Далее Мирра реализовала свой первый брейк-пойнт против Арины в этом сезоне (1/19) и впервые в матче вышла вперёд — 1:2. Россиянка плотно приняла и добилась от лидера женского мирового рейтинга ошибки. В 4-м гейме Андреева-младшая чётко отподавала и закрепила свой успех — 1:3. Соболенко всё же прервала серию неудачных геймов взяла свою подачу и чуть сократила отставание — 2:3. 6-й гейм стал для Мирры самым настоящим испытанием. В нём она ушла с двойного брейк-пойнта, однако удержала подачу — 2:4. При счёте 5:3 в свою пользу серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде заработала сетбол на приёме, однако не сумела его реализовать. Эта ситуация никак не смутила Андрееву, которая уверенно подала на партию — 6:4 за 50 минут. Жирную точку в сете Мирра поставила эйсом по диагонали. В целом наша теннисистка здорово прибавила в первую очередь в активности игры, а также в разнообразии атак по сравнению со стартовой партией. Статистика партии: 17/7 у россиянки, 7/6 у белоруски по ударам навылет / невынужденным ошибкам.