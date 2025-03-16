«Носилась как кролик»: Мирра Андреева поблагодарила себя за победу в Индиан-Уэллсе

«Спасибо моей команде. Думаю, меня бы здесь не было, если бы не вы. В конце концов хотела бы поблагодарить себя за то, что билась до конца, верила в себя, не сдавалась. Я носилась как кролик, так как удары Арины были словно пули. Было очень тяжело держаться на плаву, но я старалась, поэтому и хочу выразить себе благодарность», — заключила россиянка.