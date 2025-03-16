«Носилась как кролик»: Мирра Андреева поблагодарила себя за победу в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко заявила, что благодарит саму себя за веру в свои силы и желание не сдаваться.
В воскресенье Андреева победила Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3 и выиграла второй подряд турнир категории WTA 1000. В понедельник 17-летняя россиянка впервые в карьере поднимется на шестую строчку мирового рейтинга.
«Поздравляю Арину и ее команду, это были отличные две недели для тебя, ты играла в потрясающий теннис. Уверена, ты получишь позитивный опыт из этого турнира, желаю тебе удачи в сезоне. Это было потрясающе, я чувствовала поддержку трибун», — сказала Андреева после матча во время церемонии награждения.
«Спасибо моей команде. Думаю, меня бы здесь не было, если бы не вы. В конце концов хотела бы поблагодарить себя за то, что билась до конца, верила в себя, не сдавалась. Я носилась как кролик, так как удары Арины были словно пули. Было очень тяжело держаться на плаву, но я старалась, поэтому и хочу выразить себе благодарность», — заключила россиянка.