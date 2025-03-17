Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко — Андреевой: «Если бы у меня в твоем возрасте была такая же команда, я бы стала более успешной теннисисткой»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступила с речью после поражения в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: Getty Images

В решающем матче первая ракетка мира уступила россиянке Мирре Андреевой со счетом 6:2, 4:6, 3:6.

«У меня в отношениях с этим турниром и любовь, и ненависть. Я просто поставлю этот трофей поверх другого, который у меня уже есть, и сделаю вид, что это приз победителя… Поздравляю Мирру с отличной командой. Если бы у меня в твоем возрасте была такая же команда, я бы, наверное, стала более успешной теннисисткой (смеется). Не смотрите на мою команду. У меня сейчас лучшая команда. Я имею в виду то, что было раньше!» — сказала Соболенко в интервью на корте.

17-летняя Андреева завоевала третий титул на турнирах WTA в карьере и второй в нынешнем сезоне. Ранее Андреева стала победительницей «тысячника» в Дубае.