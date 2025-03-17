Соболенко — Андреевой: «Если бы у меня в твоем возрасте была такая же команда, я бы стала более успешной теннисисткой»

«У меня в отношениях с этим турниром и любовь, и ненависть. Я просто поставлю этот трофей поверх другого, который у меня уже есть, и сделаю вид, что это приз победителя… Поздравляю Мирру с отличной командой. Если бы у меня в твоем возрасте была такая же команда, я бы, наверное, стала более успешной теннисисткой (смеется). Не смотрите на мою команду. У меня сейчас лучшая команда. Я имею в виду то, что было раньше!» — сказала Соболенко в интервью на корте.