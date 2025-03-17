Соболенко после поражения от Андреевой: «Я уже хочу реванш»

Нет, я шучу. Я не хочу так говорить. Но, конечно, в следующем матче я выйду и буду бороться еще сильнее. И позабочусь о том, чтобы не совершить ту же ошибку, что и сегодня, — сказала Соболенко на пресс-конференции.