Соболенко после поражения от Андреевой: «Я уже хочу реванш»

— После вашей победы над Киз кто-то сказал, что она дернула тигра за хвост. Вам не кажется, что Мирра сейчас сделала именно это?
— Да-да-да! Я уже хочу реванш. Возможно, она совершила большую ошибку прямо сейчас, но это нормально. Я позволю ей насладиться этим прекрасным трофеем (улыбается).
Нет, я шучу. Я не хочу так говорить. Но, конечно, в следующем матче я выйду и буду бороться еще сильнее. И позабочусь о том, чтобы не совершить ту же ошибку, что и сегодня, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Мирра разгромно отлетала от Соболенко и чуть не плакала. Как она переломила матч?
? Мирра Андреева — королева в Индиан-Уэллс! Переборола Соболенко в финале.
Мирра Андреева — лучшая теннисистка мира прямо сейчас.