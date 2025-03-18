Мыскина рассказала, за счёт чего Мирре Андреевой удалось одолеть Соболенко в Индиан-Уэллсе

Ты начинаешь делать больше в ситуациях, где этого не требуется. И это как снежный ком… Может превратиться в проигранный сет и матч. Вот здесь нужно иметь такое колоссальное спокойствие, на мой взгляд, Кончита [Мартинес] даёт Мирре это самое спокойствие, она ей говорит: «Спокойно, ты можешь играть на этой скорости больше, чем три-четыре удара, ты можешь делать определённые вещи на этой скорости». За счёт этого у Мирры стало всё получаться«, — сказала Мыскина в эфире “Больше!”.