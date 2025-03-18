«Я стала его вещью». Домогательства тренера разрушили карьеру украинской теннисистки

«Мы делили одну комнату, — приводит слова украинки L'Equipe. — Он лег рядом со мной, гладил, обнимал. Говорил, очень меня любит, что я принадлежу ему и стану его женой и чемпионкой только благодаря ему. Я должна была всегда подчиняться, даже в сексуальных отношениях. Я стала его вещью — это ужасное страдание. Ты начинаешь ненавидеть себя, думаешь: “Поскольку я красивая, это моя вина”. Повседневная жизнь превратилась в кошмар. Не хотела, чтобы наступало утро.