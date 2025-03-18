«Я стала его вещью». Домогательства тренера разрушили карьеру украинской теннисистки

Завершившая карьеру 41-летняя украинская теннисистка Юлия Вакуленко вспомнила страшные детали спортивной карьеры. В интервью L'Equipe она рассказала о домогательствах со стороны тренера — когда все началось, ей было 15 лет. По словам девушки, эти моменты разрушили ее будущее в спорте.
Что рассказала Вакуленко
В 15 лет Юлия ради развития теннисной карьеры переехала из Ялты в Белград: это был конец 1990-х, и украинка считалась одной из самых перспективных спортсменок Европы — была третьей ракеткой Старого Света и выиграла 16 из первых 17 матчей на профессиональном уровне. В 1999-м она получила «уайлд-кард» на юниорский «Ролан Гаррос», куда отправилась с тренером, испортившим ей жизнь. Мужчина был более чем в два раза старше Вакуленко, но убедил ее мать доверить ему всю организацию поездки в Париж.
Вероятно, специалисту было несложно втереться в доверие — его имя не сообщается, но утверждается, что он сам долгое время играл на профессиональном уровне и в 1980-х входил в топ-50 мирового рейтинга.
В Париже начались абьюзивные отношения, продлившиеся около трех лет. Вакуленко отметила: тренер не только применял сексуальное насилие, но и психологическое — подавлял спортсменку и убеждал, что без него она никогда не добьется успеха. Также мужчина постоянно контролировал молодую теннисистку, сама Юлия испытывала огромный дискомфорт, но боялась об этом рассказать.
«Мы делили одну комнату, — приводит слова украинки L'Equipe. — Он лег рядом со мной, гладил, обнимал. Говорил, очень меня любит, что я принадлежу ему и стану его женой и чемпионкой только благодаря ему. Я должна была всегда подчиняться, даже в сексуальных отношениях. Я стала его вещью — это ужасное страдание. Ты начинаешь ненавидеть себя, думаешь: “Поскольку я красивая, это моя вина”. Повседневная жизнь превратилась в кошмар. Не хотела, чтобы наступало утро.
Я постоянно оставалась наедине с ним. Он не позволял мне общаться с другими, контролировал мой телефон, проверял все. Если он был недоволен, мог не разговаривать со мной или плохо тренировать. Манипулировал мной. Он создал эту ментальную зависимость. Я оказалась полностью изолирована, никто не мог мне помочь. Я не видела выхода".
Как прошла карьера Вакуленко
Спортсменке удалось вырваться из этих отношений лишь спустя несколько лет. По словам Юлии, чтобы сбежать от тренера, она специально нанесла себе травму.
«Я ударила по корзине с мячами и сломала левую руку. Два месяца я не могла тренироваться и не вернулась к нему. Я хотела начать новую жизнь», — рассказала Вакуленко.
Теннисистка отметила, что эта история сломала ее будущее, а тренер похитил мечту о большой карьере. Юлия действительно не добилась серьезных успехов на взрослом уровне: добралась лишь до 32-го места в рейтинге WTA, а лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» остался четвертый раунд на US Open в 2007 году. Также она выиграла семь трофеев ITF, а карьеру завершила уже в 2009-м — на тот момент ей было всего 25 лет.
История Юлии — далеко не единственная
К сожалению, подобные отношения не редкость для женского тенниса. Молодые спортсменки часто страдают от жестокости со стороны тренеров и функционеров. В феврале бывший вице-президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Дартевель получил 10 лет тюрьмы из-за обвинений в изнасиловании девушки, которая почти на 50 лет младше него. Жертвой оказалась завершившая карьеру 25-летняя француженка Амандин Би: она рассказала о 30 нежелательных половых актах, которые произошли до ее совершеннолетия.
Еще раньше другая бывшая французская теннисистка Анжелика Коши шокировала общественность, сообщив о примерно 400 актах сексуального насилия со стороны тренера Эндрю Геддеса. Жертва тоже была несовершеннолетней. В 2021-м мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Оказалось, что от него пострадали сразу четыре девочки в возрасте от 12 до 17 лет.
Егор Сергеев