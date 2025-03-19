Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева точно станет первой ракеткой мира, уверена Соболенко

Соболенко заявила, что Мирра Андреева точно станет первой ракеткой мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что в будущем российская теннисистка Мирра Андреева обязательно станет лидером мирового рейтинга.

Ранее Андреева обыграла Соболенко в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе и завоевала второй подряд титул категории WTA 1000. Россиянка поднялась на шестую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я не знаю, когда именно, но Мирра Андреева точно выиграет титулы Большого шлема и станет первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко We Are Tennis France в соцсети Х.

Всего на счету 17-летней Андреевой три титула. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в полуфинал прошлогоднего «Ролан Гаррос».