Мирра Андреева точно станет первой ракеткой мира, уверена Соболенко

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что в будущем российская теннисистка Мирра Андреева обязательно станет лидером мирового рейтинга.
Ранее Андреева обыграла Соболенко в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе и завоевала второй подряд титул категории WTA 1000. Россиянка поднялась на шестую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
«Я не знаю, когда именно, но Мирра Андреева точно выиграет титулы Большого шлема и станет первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко We Are Tennis France в соцсети Х.
Всего на счету 17-летней Андреевой три титула. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в полуфинал прошлогоднего «Ролан Гаррос».