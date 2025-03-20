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Французский теннисист прокомментировал скандал с Бубликом

Французский теннисист Корентен Муте (№ 76) отреагировал на публикацию в соцсетях, связанную с резонансным инцидентом, произошедшим на турнире ATP Challenger в Финиксе (Аризона, США) во время его матча против казахстанца Александра Бублика (№ 80), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

«Люди разные перед камерой и за ней. Настоящие люди знают, что я не буду больше говорить об этом», — написал Муте в социальных сетях.

Напомним, что после напряженного четвертьфинального поединка Бублик в эмоциональной манере предложил Муте выяснить отношения за пределами корта. Однако француз предпочел проигнорировать вызов соперника.

Конфликт между теннисистами разгорелся еще во время матча: Муте попросил Бублика подождать перед подачей, но тот резко ответил, что ему «плевать». Несмотря на упорную борьбу, победу в этом противостоянии одержал Бублик, выиграв матч со счетом 2:6, 7:6, 7:5.