Французский теннисист прокомментировал скандал с Бубликом

Конфликт между теннисистами разгорелся еще во время матча: Муте попросил Бублика подождать перед подачей, но тот резко ответил, что ему «плевать». Несмотря на упорную борьбу, победу в этом противостоянии одержал Бублик, выиграв матч со счетом 2:6, 7:6, 7:5.