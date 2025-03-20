Французский теннисист прокомментировал скандал с Бубликом

«Люди разные перед камерой и за ней. Настоящие люди знают, что я не буду больше говорить об этом», — написал Муте в социальных сетях.
Напомним, что после напряженного четвертьфинального поединка Бублик в эмоциональной манере предложил Муте выяснить отношения за пределами корта. Однако француз предпочел проигнорировать вызов соперника.
Конфликт между теннисистами разгорелся еще во время матча: Муте попросил Бублика подождать перед подачей, но тот резко ответил, что ему «плевать». Несмотря на упорную борьбу, победу в этом противостоянии одержал Бублик, выиграв матч со счетом 2:6, 7:6, 7:5.