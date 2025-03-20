Эмма Радукану во второй раз в 2025 году завершила сотрудничество с тренером

«Эмма испытывает огромное уважение к Владо и работе, которую они сделали, но она двигалась не совсем в правильном направлении. Теперь Эмма сосредоточена на том, чтобы выступить как можно лучше в Майами, после уверенного старта, и продолжит искать подходящего тренера», — приводит слова представителя Радукану Tennis365.